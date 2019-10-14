اكثر من مليون و300 الف متقدم على منحة وزارة العمل

2019/10/14 | 08:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق اعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية باسم عبد الزمان ،اليوم الاثنين، ان عدد العاطلين الذين تقدموا للحصول على منحة الطوارئ من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية خلال اسبوع، بلغ اكثر من مليون و344 ألف مواطن.وقال الوزير وفقاً صحيفة “الصباح” الحكومية، ان “وزارته وبعد استنفار ملاكاتها الفنية والادارية استقبلت جميع المتقدمين مباشرا والكترونيا بعد اطلاق […]

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