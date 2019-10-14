لبنان تسعى لمواجهة ازمتها الاقتصادية عبر السوق العراقية

2019/10/14 | 08:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اقترح وزير الشباب والرياضة اللبناني ​محمد فنيش​، التوجه نحو السوق العراقية للتخفيف من حدة الازمة الاقتصادية التي تعيشها بلاده.

وقال فنيش في تصريح صحفي ان "هناك معبرا فتح يدخل منتوجاتنا مباشرة الى سوق العراق، وهو سوق واسع ومفتوح يتجاوز الـ٢٥ مليون شخص، وقد أتيحت لنا الفرصة لأن نصدّر الإنتاج الزراعي اليه وتجنب التكلفة الباهظة عبر معبر نصيب، والذي تبلغ عن طريقه كلفة الشاحنة ١٨٠٠ دولار عدا عن المعوقات الاخرى".

وتساءل بالقول "نحن في أزمة اقتصادية، ولدينا فجوة بالميزان التجاري، وعجز في ميزان المدفوعات فلماذا عدم الاستفادة من الفرصة ؟!".

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