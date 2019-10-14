2019/10/14 | 08:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #اسماعيل_شاكر_الرفاعي خطبة الجمعة تقليد دأب عليه المسلمون منذ ان تشكلت لهم سلطة بعد الهجرة الى المدينة .ولم يكن للخطبة وجود في المرحلة المكية من الدعوة .نشأت الخطبة الإسلامية اساساً في الجامع الذي بناه محمد في المدينة ، لتكون صوت السلطة الإسلامية الوليدة وسط سلطات متعددة : سلطة شيوخ قبيلتي الاوس والخروج ممن اطلق على من اسلم منهم منهم وصف : الانصار ، وسلطات قبائل المستعمرات اليهودية ، وسلطات القبائل خارج المدينة......

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