2019/10/14 | 08:50
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #اسماعيل_شاكر_الرفاعي خطبة الجمعة تقليد دأب عليه المسلمون منذ ان تشكلت لهم سلطة بعد الهجرة الى المدينة .
ولم يكن للخطبة وجود في المرحلة المكية من الدعوة .
نشأت الخطبة الإسلامية اساساً في الجامع الذي بناه محمد في المدينة ، لتكون صوت السلطة الإسلامية الوليدة وسط سلطات متعددة : سلطة شيوخ قبيلتي الاوس والخروج ممن اطلق على من اسلم منهم منهم وصف : الانصار ، وسلطات قبائل المستعمرات اليهودية ، وسلطات القبائل خارج المدينة......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#اسماعيل شاكر الرفاعي - خطبة الجمعة) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ولم يكن للخطبة وجود في المرحلة المكية من الدعوة .
نشأت الخطبة الإسلامية اساساً في الجامع الذي بناه محمد في المدينة ، لتكون صوت السلطة الإسلامية الوليدة وسط سلطات متعددة : سلطة شيوخ قبيلتي الاوس والخروج ممن اطلق على من اسلم منهم منهم وصف : الانصار ، وسلطات قبائل المستعمرات اليهودية ، وسلطات القبائل خارج المدينة......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#اسماعيل شاكر الرفاعي - خطبة الجمعة) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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