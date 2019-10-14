لأول مرة.. الجزائر تعتزم فرض ضريبة على الثروة والعقارات

2019/10/14 | 08:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعتزم الجزائر تطبيق ضرائب على الثروة والعقارات العام المقبل لأول مرة حسبما قالت الرئاسة بعد اجتماع لمجلس الوزراء وافق فيه على مسودة ميزانية 2020.

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