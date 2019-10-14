"الجوكر" يحتفظ بصدارة إيرادات السينما الأميركية

2019/10/14 | 09:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} احتفظ فيلم الحركة والجريمة {الجوكر} للأسبوع الثاني بصدارة إيرادات السينما بأميركا الشمالية مطلع الأسبوع محققا 55 مليون دولار.

والفيلم بطولة خواكين فينيكس وزازي بيتز وروبرت دي نيرو وفرانسيس كونروي ومن إخراج تود فيلبس.وجاء في المركز الثاني فيلم الرسوم المتحركة الجديد "عائلة آدامز" {آدامز فاميلي} بإيرادات بلغت 30.3 مليون دولار.وجاء في المركز الثالث فيلم الخيال العلمي الجديد "رجل الجوزاء" {جيميني مان} بإيرادات بلغت 20.5 مليون دولار.والفيلم بطولة ويل سميث وماري إليزابيث وينستد وكلايف أوين ومن إخراج أنج لي.وتراجع فيلم الرسوم المتحركة "رجل الثلج" {أبومينابول} من المركز الثاني إلى المركز الرابع هذا الأسبوع مسجلا 6.2 مليون دولار.كما تراجع فيلم الدراما {داونتاون آبي} من المركز الثالث إلى المركز الخامس هذا الأسبوع بإيرادات بلغت 4.9 مليون دولار.والفيلم بطولة هيو بونفيل وماثيو جوود وماغي سميث وإميلدا ستونتون ومن إخراج مايكل أنغلر.انتهى

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