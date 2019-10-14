بعد تهديده.. رئيس وزراء كندا يواصل حملته الانتخابية بسترة واقية من الرصاص

2019/10/14 | 09:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، أنه يعتزم مواصلة حملته الانتخابية كالمعتاد، وذلك بعد ارتدائه سترة واقية من الرصاص قبل يوم، بسبب تعرضه لتهديدات أمنية، كما نقلت قناة "سي بي سي" التي كشفت الأمر.

وقال رئيس الوزراء الكندي على هامش تجمع انتخابي في يورك قبل أسبوع من الانتخابات التشريعية: "هذا لن يغيّر على الإطلاق الطريقة التي أدير بها حملتي الانتخابية".وكان ترودو يتحدث وهو يرتدي قميصا بأكمام قصيرة كما هي العادة خلال مهرجاناته الانتخابية، لكنه كان قد ارتدى السبت سترة واقية تحت ملابس بأكمام طويلة.وعندما سئل من قبل الصحفيين بشأن طبيعة التهديدات التي تعرض لها، أجاب ترودو: "قلقي الأول كان على عائلتي وجميع الكنديين الموجودين في الغرفة"، رافضا إعطاء مزيد من التفاصيل.وكتب منافسه الرئيسي المحافظ أندرو شير على تويتر: "التهديدات ضد الزعماء السياسيين لا مكان لها في ديمقراطيتنا".لكن زعيم الحزب الديمقراطي الجديد، جاغميت سينغ، وصف التهديدات ضد ترودو بأنها "مثيرة للقلق"، بحسب تغريدة أيضا، السبت، على تويتر.وتأخر وصول الزعيم الليبرالي أكثر من ساعة ونصف السبت إلى مناسبة انتخابية في ميسيسوغا، وهي مدينة في ضواحي تورنتو، حيث كان بانتظاره نحو ألفين من أنصاره.وذكرت قناة "سي بي سي" أن الوجود الأمني هناك كان أعلى من المعتاد بعد ورود تهديد أمني، لكن فريق حملته رفض إعطاء تفسير لتعزيز الإجراءات الأمنية.وألقى رئيس الوزراء خطابه دون أي حادث يذكر وهو محاط بالعديد من ضباط الشرطة، ثم اختلط مع الحشد قبل مغادرة القاعة.وقالت وسائل إعلام محلية إنه كان من المتوقع أن تشارك زوجته صوفي غريغوار-ترودو في تقديمه على خشبة المسرح، لكنها لم تظهر.وخلال الحملات الانتخابية، تحتفظ الشرطة الكندية بسجل يومي لرسائل الكراهية، التي تستهدف الزعماء السياسيين عبر الإنترنت خوفا من أي أعمال عنف محتملة، بحسب "سي بي سي".انتهى

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