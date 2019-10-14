تعرف على اول طريقين تم اغلاقهما في بغداد تزامناً من زيارة الاربعين

2019/10/14 | 09:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق أعلنت مديرية المرور العامة، اليوم الاثنين، عن قطع طريقين شمالي العاصمة بغداد بدءاً من اليوم .وذكرت المديرية في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه، ان “قيادة عمليات بغداد ستبدأ بقطع الطريق من الراشدية باتجاه جسر الشعب ويبقى فقط للمشاة والمسار الآخر سيكون ذهاباً وإياباً وكذلك شارع القناة من جسر الشعب باتجاه […]

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