منتخبنا الوطني بالابيض الكامل امام كمبوديا غدا في التصفيات المزدوجة

2019/10/14 | 09:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد في العاصمة الكمبودية بنوم بنه المؤتمر الفني الخاص بمباراة منتخبنا الوطني امام نظيره الكمبودي ضمن منافسات الدور الثالث من مرحلة التصفيات المزدوجة لامم اسيا في الصين وكاس العالم في قطر 2022.

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