اجتماع عراقي مصري لبحث آلية اعادة افتتاح فرع مصرف الرافدين في القاهرة

2019/10/14 | 09:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مصرف الرافدين،اليوم الاثنين، عزمه لاعادة افتتاح فرع المصرف في العاصمة المصرية القاهرة.

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