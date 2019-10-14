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القوات الأمريكية في سوريا تقع في فخ!


القوات الأمريكية في سوريا تقع في فخ!
2019/10/14 | 09:17
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد اليوم-متابعة

أعلن وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبير، أن الجيش الأمريكي في الجمهورية العربية السورية كان محاصرًا ب...

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