2019/10/14 | 09:17
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
أعلن وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبير، أن الجيش الأمريكي في الجمهورية العربية السورية كان محاصرًا ب...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
القوات الأمريكية في سوريا تقع في فخ!) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم-متابعة
أعلن وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبير، أن الجيش الأمريكي في الجمهورية العربية السورية كان محاصرًا ب...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
القوات الأمريكية في سوريا تقع في فخ!) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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