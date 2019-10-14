امانة بغداد تطلق حملة كبرى لاكساء ازقة ومحال الزعفرانية

2019/10/14 | 09:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت امانة بغداد، اليوم الاثنين، اطلاق حملة كبيرة لاكساء عدد من ازقة ومحلات منطقة الزعفرانية جنوب بغداد.

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