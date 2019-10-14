1,3 مليون مواطن تقدموا لمنحة طوارئ العاطلين عن العمل

2019/10/14 | 09:44

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الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وصول عدد العاطلين المتقدمين للحصول على منحة الطوارئ من الوزارة خلال اسبوع، الى اكثر من مليون و344 ألف مواطن.





وقال الوزير باسم عبد الزمان في تصريح أوردته صحيفة "الصباح" الرسمية واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "الوزارة وبعد استنفار ملاكاتها الفنية والادارية استقبلت جميع المتقدمين مباشرا والكترونيا بعد اطلاق الاستمارة الالكترونية نهاية الاسبوع الماضي"، مشيرا الى "اكتمال عملية التسجيل لدى المتقدمين بشكل مباشر ورقيا من اجل شمولهم بمنحة الطوارئ".

وأكد أن "الوزارة ستعمل على استيعاب جميع المتقدمين على المنحة لشمول المستحقين منهم، لاسيما بعد اكمال عملية التقديم في الـ 24 من الشهر الحالي".





وافصح عن تشكيل "لجان مختصة لمتابعة آلية الفرز الالكتروني بعد اغلاق عملية التقديم عبر الموقع الخاص بالوزارة، اذ سيتم العمل على تدقيق وتهيئة قاعدة بيانات خاصة بالمشمولين بالمنحة من اجل توزيعها عبر بطاقة (الماستر كارد) للمستحقين منهم ممن تنطبق عليهم شروط الشمول بالمنحة".





وشدد على ان وزارته تصدرت الوزارات المبادرة بتلبية مطالب المتظاهرين من خلال إعطائهم منحة مالية وفرصة عمل، فضلا عن متابعة واقع العاملين في مختلف المجالات والمسجلين لدى الوزارة، اذ تمت مناقشة اعتماد آلية معينة للعاملين ضمن مناطق التدرج الطبي لتعزيز الملاكات الطبية للمركز الوطني للصحة والسلامة المهنية.

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