2019/10/14 | 09:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص بلفديو : انفجار كدس عتاد بمنطقة الجعارة وكالة خطوة برس.

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