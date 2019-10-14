طقس أيام زيارة الأربعين.. والحرارة في أدنى مستوياتها منذ شهور

2019/10/14 | 10:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} توقعت هيأة الأنواء والرصد الزلزالي، حالة طقس الأيام الأربعة المقبلة في البلاد وتكون فيها ذرورة زيارة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام.

وذكر بيان للهيأة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، ان "طقس يوم غد الثلاثاء سيكون صحواً الى غائم جزئياً في الوسط والشمال وفي الجنوب صحواً مع بعض الغيوم" مشيراً الى ان "درجات الحرارة العظمى بمدينة بغداد ستكون بمعدل 37 مْ".وأضاف ان "طقس الأربعاء المقبل سيكون صحواً مع بعض الغيوم في الوسط والجنوب وغائم جزئياً في الشمال ولا تغير في درجات الحرارة عن اليوم السابق".أما طقس الخميس فيكون غائم جزئياً وأحياناً غائم في الوسط وطقس غائم في الشمال وغائم جزئياً في الجنوب ولا تغير في درجات الحرارة بالمناطق كافة".وأشار الى ان "طقس الجمعة المقبلة سيكون في الوسط غائم جزئياً واحياناً غائم وفي الشمال غائم مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة ليلاً تكون رعدية وفي الجنوب صحو مع بعض الغيوم مع ارتفاع قليل في درجات الحرارة".انتهى

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