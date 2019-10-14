تعرض البرلمان الأفغاني لهجوم صاروخي

2019/10/14 | 10:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

تعرض مقر البرلمان الأفغاني الكائن في حي "دار الأمان" غرب العاصمة كابل، اليوم الاثنين، لهجوم صاروخي أثناء جلسة اعتيادية لمجلس النواب، والهجوم هو الثاني في غضون أسبوع.

وأعلنت شرطة كابل في بيان اليوم عن "سقوط 3 قذائف صاروخية على مسافة بعيدة من البرلمان في الدائرة السادسة، ولم تسفر عن وقوع ضحايا".

وكان شهود عيان قالوا لوكالة "سبوتنيك" الاخبارية إن عدة انفجارات وقعت بالقرب من مقر البرلمان الأفغاني.

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