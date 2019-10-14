ديالى.. ارتفاع حصيلة تفجير الاصلاح في جلولاء الى خمسة جرحى

2019/10/14 | 10:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

افاد مصدر امني، اليوم الاثنين، بارتفاع حصيلة تفجير قرية الاصلاح الى خمسة جرحى.

وقال المصدر لـ"الغد برس"، إن "حصيلة تفجير العبوة الناسفة في قرية الصلاح بناحية جلولاء شمال شرقي ديالى، ارتفعت الى خمسة مصابين من المزارعين".

وأضاف انه "تم نقل الجرحى الى مستشفى قريب واتخاذ الاجراءات اللازمة بشأن الحادث".

وكان مصدر بمحافظة ديالى افاد في وقت سابق من صباح اليوم، بإصابة مزارعين اثنين بتفجير عبوة ناسفة في قرية الاصلاح التابعة لناحية جلولاء.

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