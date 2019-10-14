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التعليم تعلن بدء التقديم على قناة التعليم الحكومي الخاص الصباحي( الموازي) للسنة الدراسية 2019/2020


التعليم تعلن بدء التقديم على قناة التعليم الحكومي الخاص الصباحي( الموازي) للسنة الدراسية 2019/2020
2019/10/14 | 10:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- يتبع..

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