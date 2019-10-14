بغداد تعلن اتخاذ القضاء الاردني قررا يسهم بتسليم المطلوبين العراقيين

2019/10/14 | 10:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلن جهاز الادعاء العام يوم الاثنين أن محكمة التمييز الأردنية اتخذت اتجاها جديدا يساهم من شأنه في تسليم المتهمين العراقيين في المملكة.

وذكر بيان رسمي لمجلس القضاء الأعلى اليوم أن "محكمة التمييز الأردنية أصدرت قرارا يؤسس لاتجاه جديد للقضاء الأردني في التعامل مع موضوع استرداد المتهمين العراقيين في الأردن"، لافتا إلى أن "المحكمة أشارت في قرارها إلى أن ما ذهبت إليه محكمتا الاستئناف والدرجة الأولى الأردنيتان في عدم تسليم أحد المتهمين العراقيين بحجة عدم تبليغه، غير صحيح".

وأضاف البيان أن "التمييز الأردنية رأت أن المتهم قد جرى تبليغه بواسطة النشر في الصحف اليومية"، لافتا إلى أن "الادعاء العام العراقي أكد على أهمية هذا القرار عادا إياه غرة التعاون بين مجلسي القضاء في العراق والأردن".

وتابع أن "الادعاء العام أشار إلى تأكيد السفارة العراقية في الأردن على ضرورة قيام وفد من القضاء العراقي بزيارة مجلس القضاء الأردني لغرض التباحث بشأن آلية مناسبة لاسترداد المتهمين العراقيين".

يشار الى ان الاردن تحتفظ بمطلوبين عراقيين من اتباع النظام السابق بينهم افراد من اسرة صدام حسين كانوا قد لجأوا الى عمان بعد عام 2003 ودخول القوات الامريكية الى العراق، وكانت الحكومة العراقية التي تلت السقوط طالبت في مرات عدة بتسليم اولئك المطلوبين.

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