2019/10/14 | 10:19

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الدفاع تدعو خريجي الابتدائية فما فوق للتطوع في صفوف الجيش وتنشر التفاصيل

يتبع.



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