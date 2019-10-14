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الدفاع تدعو خريجي الابتدائية فما فوق للتطوع في صفوف الجيش وتنشر التفاصيل


الدفاع تدعو خريجي الابتدائية فما فوق للتطوع في صفوف الجيش وتنشر التفاصيل
2019/10/14 | 10:19
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

الدفاع تدعو خريجي الابتدائية فما فوق للتطوع في صفوف الجيش وتنشر التفاصيل

 

يتبع.

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