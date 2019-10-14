القبض على متهمين بجرائم القتل والابتزاز الاكتروني والتحرش في بغداد

2019/10/14 | 10:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} اعلنت قيادة عمليات بغداد، الاثنين، القاء القبض على عدد من المطلوبين بجرائم القتل وترويج المخدرات والابتزاز الالكتروني والتحرش في العاصمة.

وذكرت القيادة في بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، إن "القوات الأمنية في عمليات بغداد، تمكنت من القاء القبض على متهم ضمن منطقة الزعفرانية بتهمة القتلواضافت ان "قوتين منفصلتين اعتقلت متهمين أخرين بترويج المواد المخدرة في مناطق السعدون وحي اور وبحوزتهم كمية من الحبوب والشرابات المخدرة وأدوات التعاطي، فيما تم القاء القبض على متهم في منطقة الحرية لقيامه بابتزاز أحد المواطنين الالكتروني وبالجرم المشهود".واوضحت، انه "تم القاء القبض على متهمين في منطقة سويب بتهمة التحرش، وقد تم تسليم جميع الملقى القبض عليهم الى الجهات المختص".انتهى

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