ماكرون يُبلغ أردوغان وترامب بوقف الهجوم التركي على سوريا: أزمة إنسانية

2019/10/14 | 10:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق أكد الرئيس #الفرنسي #إيمانويل_ماكرون، أنه أبلغ الرئيس التركي رجب طيب #أردوغان والرئيس الأميركي #دونالد_ترامب في اتصالين هاتفيين بضرورة وقف الهجوم التركي على #سوريا على الفور إذ […]

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