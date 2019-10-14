صالح محمد العراقي يتحدث عن فساد ضخم في وزارة الدفاع بقيمة 1.8 مليار دولار: التفاصيل كاملة

2019/10/14 | 10:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق كشف صالح محمد العراقي، وهو حساب على مواقع التواصل الاجاتماعي مقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، عن وجود فساد في مشروع تابع لوزارة الدفاع العراقية.وقال العراقي في منشور على صفحته في “فيسبوك” تابعتها “يس عراق”، إنه “بلغنا من جهة مسؤولة في وزارة الدفاع بمعلومات خطيرة، نوافيكم بها تِباعا القاعدة الجوية […]

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