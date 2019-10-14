وزارة الدفاع تفتح باب التطوع لخريجي الدراسة الابتدائية فما فوق الكترونياً

2019/10/14 | 10:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الدفاع، اليوم الاثنين، فتح باب التطوع لخريجي الدراسة الابتدائية فما فوق الكترونيا.

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