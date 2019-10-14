الصناعة تعلن توقيع 36 مشروعاً وعقداً استثمارياً خلال هذا العام

2019/10/14 | 10:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الصناعة والمعادن، الاثنين، عن توقيعها 36 مشروعاً وعقداً استثمارياً خلال هذا العام.

وقالت الوزارة في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "المشاريع والعقود الاستثمارية الجديدة الموقعة خلال هذا العام بلغت 36 عقداً ومشروعاً استثمارياً بمختلف القطاعات والمجالات الصناعية".وأضافت، أنها "عملت جاهدة على استقطاب وجذب شركات القطاع الخاص المحلي والعربي والأجنبي للمساهمة في تطوير الصناعة العراقية من خلال الفرص المتاحة لدى شركاتها والبالغة أكثر من 190 فرصة استثمارية بمختلف المجالات الصناعية لإعادة تأهيل الشركات والمصانع وإنشاء المصانع الجديدة وإضافة خطوط انتاجية وفق عقود المشاركة والاستثمار".

وأوضحت، أن "هذه العقود شملت عقد انتاج الغازات الطبية والصناعية ومشروع زيادة الطاقة الانتاجية لمصنع الفلاتر في شركة الزوراء العامة وعقود استثمار معمل النورة في محافظة كربلاء المقدسة ومعمل الأكياس الورقية في معمل سمنت الرافدين ومعمل سمنت الفلوجة الأبيض ومعمل الأكياس الورقية في الكوفة والتابعة جميعها إلى الشركة العامة للسمنت العراقية، وعقد تأهيل وصيانة محطات انتاج الطاقة الحرارية ومنظومات السيطرة وانتاج كاميرات المراقبة، إضافة إلى عقود معالجة المياه العادمة لمجاري المدن الكبيرة ومحطات المياه الاستراتيجية ذات السعات العالية ومنظومات معالجة المياه والصرف الصحي والصناعي في شركة الفارس العامة".

وأشارت إلى أن "مجموعة من العقود الاستثمارية سترى النور قريباً منها عقد تأهيل وتشغيل الخطوط الانتاجية لمصنع أبو غريب وتأهيل وتشغيل مصنع الحليب المجفف في الشركة العامة للمنتوجات الغذائية وعقود انتاج العلب الكارتونية للتعبئة وتطوير وتسويق المنتجات العسكرية في الشركة العامة لصناعات النسيج والجلود".يذكر أن معظم المصانع والمعامل التابعة لوزارة الصناعة تعطلت نتيجة أعمال السلب والنهب بعد عام 2003 فضلاً عن قدم المكائن الموجودة فيها مما دفع الوزارة للاستثمار فيها .

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