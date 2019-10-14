2019/10/14 | 10:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الاقتصاد نيوز _ بغداد

تراجعت أسعار النفط يوم الاثنين في الوقت الذي تسببت فيه التفاصيل الضئيلة بشأن المرحلة الأولى من اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين في تقليل التفاؤل الذي ساد الأسبوع الماضي بشأن ذوبان الجليد بين البلدين مما ساعد في دفع أسواق الخام للارتفاع اثنين بالمئة.

وبحلول الساعة 0436 بتوقيت جرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 25 سنتا إلى 60.62 دولار للبرميل، بينما بلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 54.45 دولار للبرميل منخفضة 25 سنتا.

وزاد الخامان بأكثر من ثلاثة بالمئة الأسبوع الماضي، وهو أول مكسب أسبوعي يحققاه في ثلاثة أسابيع.

لكن معظم المكاسب التي سجلها الخامان يوم الجمعة تحققت بعد مهاجة ناقلة نفط إيرانية قبالة الساحل السعودي في البحر الأحمر.



والتحقيقات جارية لتحديد ما إذا كانت الناقلة قد أُصيبت بصاروخين، مما قد يعزز التوترات بين طهران والرياض إذا تأكد الأمر.

كما تلقت الأسواق المالية العالمية الدعم يوم الاثنين بفضل إعلان المرحلة الأولى من اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين وباردة حسن نية من واشنطن بتعليق تهديد بفرض رسوم جمركية على منتجات صينية.

لكن الحذر ما زال ينتاب المستثمرين في ضوء الإعلان عن تفاصيل محدودة بشأن المحادثات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أسعار النفط تتراجع بفعل شح تفاصيل اتفاق تجاري بين أمريكا والصين) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أسعار النفط تتراجع بفعل شح تفاصيل اتفاق تجاري بين أمريكا والصين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).