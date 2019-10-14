English | كوردى

الزراعة تفتح استيراد محصول الطماطم بكميات محددة


الزراعة تفتح استيراد محصول الطماطم بكميات محددة
2019/10/14 | 10:50
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

الزراعة تفتح استيراد محصول الطماطم بكميات محددة

 

يتبع.

.

.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الزراعة تفتح استيراد محصول الطماطم بكميات محددة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الزراعة تفتح استيراد محصول الطماطم بكميات محددة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).

كامل التفاصيل في: بغداد اليوم ✓
Sponsored Links

اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
بالفيديو والصور
الأكثر شيوعا