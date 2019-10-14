2019/10/14 | 10:50
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
يتبع.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
الزراعة تفتح استيراد محصول الطماطم بكميات محددة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
الزراعة تفتح استيراد محصول الطماطم بكميات محددة
يتبع.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
الزراعة تفتح استيراد محصول الطماطم بكميات محددة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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