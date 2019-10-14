كاتانيتش: نسعى للفوز بمبارة الغد لانها تضع العراق بموقف جيد في ترتيب المجموعة

2019/10/14 | 10:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق اكد مدرب المنتخب العراقي سريتشكو كاتانيتس، أنه لا يفكر بالنتيجة الثقيلة التي خسر فيها منتخب كمبوديا أمام إيران في الجولة الماضية من التصفيات المزدوجة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.وقال كاتانيتش في مؤتمر صحفي مشترك مع اللاعب علي عدنان تابعته “يس عراق”: “لاانظر ولا افكر بنتيجة مباراة كمبوديا مع […]

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