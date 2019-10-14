2019/10/14 | 11:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تراجعت أسعار النفط، الاثنين، في الوقت الذي تسببت التفاصيل الضئيلة بشأن المرحلة الأولى من اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين في تقليل التفاؤل الذي ساد الأسبوع الماضي بشأن ذوبان الجليد بين البلدين، مما ساعد في دفع أسو

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النفط يتراجع.. والسبب مفاوضات التجارة بين واشنطن وبكين ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النفط يتراجع.. والسبب مفاوضات التجارة بين واشنطن وبكين ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).