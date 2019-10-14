2019/10/14 | 11:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فتحي_المسكيني كانطية الجماهير" قلّة هم الذين أفلحوا في التخلّص، بالعمل الخاص لعقولهم، من حالة الوصاية و المشي على الرغم من كلّ شيء بخطى ثابتة.لكنْ أن يتنوّر جمهور ( ein Publikum) ما بنفسه فهو أمر أقرب إلى الاحتمال؛ بل إنّ ذلك حتميّ شريطة أن نمنحه الحرية."كانط" إنّ المستقبل لم يعد كما كان"كاتب مجهول"إنّ ما أسمّيه ’’ديمقراطية قادمة’’ تخرج عن حدود الكسموبولطيقية، أعني مواطنة الع......

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