الزراعة : فتح استيراد محصول الطماطم بكميات مقننة ولمدة محدودة

2019/10/14 | 11:40

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الاقتصاد نيوز _ بغداد

أعلنت وزارة الزراعة ، الاثنين ، عن فتح الاستيراد امام محصول الطماطم ولكن بكميات مقننة.

وقال المتحدث باسم الوزارة حميد النايف في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، ان الموافقة حصلت على فتح استيراد محصول الطماطم ومن جميع المنافذ الحدودية وبكميات مقننة ولمدة محدودة واعتبارا من ١٤/ ١٠ /٢٠١٩.

واضاف أن عملية الفتح جاءت نتيجة لقدوم الملايين من الزوار من خارج العراق لاداء مراسيم زيارة اربعينية (الامام الحسين) ونظرا لكثرة المواكب الحسينية والتي تؤدي خدمة للزائرين مما يتطلب استهلاك كميات كبيرة من محصول الطماطم ومن اجل ألّا يؤثر ذلك على المستهلك المحلي وخشية من ارتفاع الاسعار صدر قرار فتح الاستيراد وبكميات مقننة من هذا المحصول ولمدة محدودة ولحين انتهاء مراسيم الزيارة الاربعينية.

وتابع النايف تزامن هذا القرار مع انخفاض انتاجية الطماطم في هذا الوقت، سيما وان عملية منع استيراده ستتم في بداية الشهر القادم وبالتزامن مع انتاج الطماطم في محافظتي النجف و كربلاء.

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