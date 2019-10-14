أربعة مهاجمين على طاولة برشلونة لخلافة سواريز

2019/10/14 | 11:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} تفيد تقارير صحفية إسبانية، أن نادي برشلونة يدرس التعاقد مع مهاجم لخلافة لاعبه الأوروجوياني لويس سواريز.

وكشفت صحيفة "آس" الإسبانية في تقرير لها، أن هناك أربعة مهاجمين على طاولة النادي الكتالوني.وتفيد الصحيفة أن على قمة القائمة يتواجد كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان، والذي يريد ريال مدريد التعاقد معه.كما يقال إن هاري كين مهاجم توتنهام يتصدر اهتمامات البارسا، على الرغم من أن راتبه سيكون مشكلة للبلوجرانا أكثر من قيمة الصفقة نفسها.ويفيد التقرير أن الاسمين الآخرين هما ماركوس راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد، ولاوتارو مارتينيز، مهاجم إنتر ميلان.وكان وكيل لاوتارو أشار إلى أن الأرجنتيني سيبقى في صفوف الإنتر

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