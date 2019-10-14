مانشستر يونايتد يتوصل إلى اتفاق مع يوفنتوس بشأن ماندزوكيتش

2019/10/14 | 11:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} توصل نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي إلى اتفاق شفهي مع نظيره نادي يوفنتوس الإيطالي بشأن الحصول على خدمات لاعب الفريق ماريو ماندزوكيتش في موسم الانتقالات الشتوي المقبل.

وارتبط اللاعب الكرواتي بخطوة الرحيل عن السيدة العجوز هذا الصيف، وكان قريبًا من الانتقال إلى الدوري القطري قبل أن تفشل الخطوة في النهاية.وأبدى الشياطين الحمر رغبتهم في التعاقد مع ماندزوكيتش في شهر يناير القادم من أجل تعزيز صفوف الفريق في ظل الأداء السيء الحالي.وذكرت تقارير صحفية في الفترة الأخيرة أن مانشستر يونايتد توصل بالفعل إلى اتفاق مع ماندزوكيتش حول نقله إلى الأولد ترافورد،وحسب صحيفة "ديلي إكسبريس" الإنجليزية، فإن هناك اتفاق شفهي في الوقت الحالي بين إدارة الناديين، مانشستر يونايتد ويوفنتوس، بشأن صفقة ماندزوكيتش.وأفادت أن القيمة المالية لهذه الصفقة ستصل إلى 10 ملايين جنيه إسترليني.



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