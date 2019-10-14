خلال دورة واحدة.. مجلس بغداد يصوت على انتخاب المحافظ الخامس للعاصمة

2019/10/14 | 11:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صوت مجلس محافظة بغداد، الاثنين، على محمد جابر العطا محافظاً لبغداد، خلفاً للمحافظ المستقيل، فلاح الجزائري.وقال مصدر مطلع، إن “مجلس محافظة بغداد صوت على اختيار محمد جبار العطا، المرشح عن ائتلاف دولة القانون، محافظا لبغداد بالأغلبية”.ويعتبر محمد عطا هو المحافظ الخامس للعاصمة بغداد، يصوت على اختياره المجلس خلال الدورة الحالية لمجلس المحافظة، وجاء […]

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