2019/10/14 | 11:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد مراسل وكالة الانباء العراقية (واع) انتخاب محمد جبار العطا عن دولة القانون محافظا لبغداد .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انتخاب محمد جبار العطا محافظاً لبغداد) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انتخاب محمد جبار العطا محافظاً لبغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).