طالباني يبعث رسالة الى ترامب بيد القوات الامريكية المنسحبة من سوريا

2019/10/14 | 11:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ عبر قوباد طالباني نائب رئيس وزراء اقليم كوردستان يوم الاثنين عن اسفه الشديد ازاء الانسحاب المفاجئ للقوات الامريكية من شمالي سوريا.

وقال طالباني في كلمة له خلال مؤتمر تحت شعار (الاستقرار والسلام) المنعقد في العاصمة اربيل "اتمنى على القوات الامريكية المنسحبة من شمال سوريا ان توصل الى الرئيس الامريكي بأن قراره اصبح سببا في القتل والظلم والتهجير والحاق الاذى الكبير بالكورد عامة وشعب (روزافا) خاصة".

واضاف "اتمنى عليهم ان يوصلوا رسالة له بأنه وبسبب قراره اصبحت القوى غير الديمقراطية، والقوى الارهابية والمعادية لأمريكا اصبحت اليوم أكثر قوة من امس".

وتابع طالباني "نحن ننتظر ان تؤدي امريكا دورا فعالا وان تعاوننا على انهاء تلك الحرب في سوريا"، مردفا القول "نحن نعلم ان هذا قرار الانسحاب ليس قرار الشعب الامريكي، ولا قرار السياسيين واغلب المسؤولين في الادارة الامريكية".

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