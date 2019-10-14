القضاء الاردني يتخذ قرارا بشأن المطلوبين العراقيين

2019/10/14 | 11:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن جهاز الادعاء العام العراقي، الاثنين، أن محكمة التمييز الأردنية اتخذت اتجاها جديدا بشأن المتهمين العراقيين في المملكة.

وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه إن "محكمة التمييز الأردنية أصدرت قرارا يؤسس لاتجاه جديد للقضاء الأردني في التعامل مع موضوع استرداد المتهمين العراقيين في الأردن"، لافتا إلى أن "المحكمة أشارت في قرارها إلى أن ما ذهبت إليه محكمتا الاستئناف والدرجة الأولى الأردنيتان في عدم تسليم أحد المتهمين العراقيين بحجة عدم تبليغه، غير صحيح".

وأضاف أن "التمييز الأردنية رأت أن المتهم قد جرى تبليغه بواسطة النشر في الصحف اليومية"، لافتا إلى أن "الادعاء العام العراقي أكد على أهمية هذا القرار عادا إياه غرة التعاون بين مجلسي القضاء في العراق والأردن".

وتابع أن "الادعاء العام أشار إلى تأكيد السفارة العراقية في الأردن على ضرورة قيام وفد من القضاء العراقي بزيارة مجلس القضاء الأردني لغرض التباحث بشأن آلية مناسبة لاسترداد المتهمين العراقيين".





يشار الى ان الاردن تحتفظ بمطلوبين عراقيين من اتباع النظام السابق بينهم افراد من اسرة صدام حسين كانوا قد لجأوا الى عمان بعد عام 2003 ودخول القوات الامريكية الى العراق، حيث طالبت الحكومة العراقية في مرات عدة بتسليم اولئك المطلوبين.

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