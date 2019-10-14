2019/10/14 | 11:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت عمليات بغداد، الاثنين، منع دخول عجلات الحمل إلى العاصمة ومنع حركة الدراجات النارية والهوائية داخل بغداد اعتباراً من الساعة السادسة من صباح يوم غد الثلاثاء.وقال إعلام القيادة في بيان تلقت خطوة برس نسخة منه، إن “قيادة عمليات بغداد قررت منع دخول عجلات الحمل إلى محافظة بغداد اعتباراً من الساعة السادسة من صباح يوم

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عمليات بغداد: منع دخول عجلات الحمل وحركة الدراجات اعتباراً من الغد وكالة خطوة برس.

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