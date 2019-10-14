القبض على أربعة متهمين بتجارة المخدرات في كركوك

2019/10/14 | 11:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت مديرية شرطة النجدة والدوريات في محافظة كركوك، اليوم الاثنين، عن إلقاء القبض على أربعة متهمين بتجارة المخدرات.

وذكرت المديرية في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، ان "مديرية شرطة النجدة والدوريات / كركوك ألقت القبض على أربعة متهمين بقضايا المخدرات بأمرة مدير النجدة".

وأضافت أنه "تم تسليم المتهمين الى قسم مكافحة المخدرات".

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