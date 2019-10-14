تدمير وكرين لداعش في جزيرة تكريت

2019/10/14 | 11:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، عن تدمير وكرين لتنظيم "داعش" الإرهابي في جزيرة تكريت.

وقال الناطق باسم الوزارة اللواء سعد معن في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، إنه "خلال عملية أمنية ناجحة، تمكنت مفارز مديرية أستخبارات ومكافحة ارهاب صلاح الدين وبالتعاون مع خلية الصقور الأستخبارية في صلاح الدين وذلك بعد المتابعة الأستخبارية الدقيقة من تدمير وكرين لداعش كان يتخذها العناصر الأرهابية كملاذ آمن لهم في جزيرة تكريت".

وأضاف معن، أنه "تم ضبط خمس عبوات لاصقة وكاتمين للصوت و٥٠ كغم من مادة TNT و١٢٠ قداحة كهربائية (صواعق ) ودوائر كهربائية تستخدم في العبوات الناسفة، فضلا عن خمس عبوات ناسفة ضد الدروع و٧٥ قنبرة هاون مختلفة الاحجام، وقاذفتي RBJ7".

وأوضح، أنه "وفقا للمعلومات المتوفرة فإن العناصر الإرهابية كانت تريد استخدام هذه المواد بعمليات إرهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين الابرياء، وقد تم التعامل مع المواد المضبوطة أصولـياً".

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