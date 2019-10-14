قطع 'سريع' جنوبي بغداد وتخصيص طريق لخروج العجلات الصغيرة باتجاه كربلاء

2019/10/14 | 12:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت قيادة عمليات بغداد، الاثنين، قطع طريق سريع جنوبي العاصمة، وتخصيص طريق لخروج العجلات الصغيرة باتجاه محافظة كربلاء.

وقالت القيادة في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إنه تم "قطع سريع منطقة البياع باتجاه محطة الوقود مروراً إلى مفرق الدورة باتجاه المحمودية"، مبينةً أن "الجانب الثاني من الطريق مفتوح لذهاب وإياب العجلات".

وأضافت، أنه "تم تخصيص طريق العدوانية والسويب للعجلات الصغيرة الخارجة من بغداد باتجاه مدينة كربلاء المقدسة، ويكون دخول العجلات الصغيرة إلى بغداد عن طريق السريع بابل ـ بغداد المؤدي الى أبو غريب وساحة اللقاء".

وكانت عمليات بغداد قررت، في وقت سابق من اليوم الاثنين، منع دخول عجلات الحمل إلى العاصمة ومنع حركة الدراجات النارية والهوائية داخل بغداد اعتباراً من الساعة السادسة من صباح يوم غد الثلاثاء.





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