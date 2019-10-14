روائي عراقي: مشاهد القمع في تظاهرات تشرين الأول ستشكل أزمة ضمير تؤسس لمرحلة جديدة

2019/10/14 | 12:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الروائي العراقي علي بدر: نشأت الهوية السياسية للطبقة المتوسطة الشيعية في العراق، من رأيي، في العام 1991.وهي التي أسست فيما بعد لنظام الحكم في العام 2003.أي بعد القمع غير المسبوق التي تعرضت له مدن الجنوب من قبل السلطة أوانذاك، وعلى هدير مدافعها تهشمت الهوية القديمة للطبقة المتوسطة الشيعية في خدمة الدولة العراقية، والتي […]

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