أسهم أوروبا تنخفض بفعل بيانات صينية

2019/10/14 | 12:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انخفضت الأسهم الأوروبية يوم الاثنين، إذ طغت مخاوف بشان النمو عقب بيانات ضعيفة من بكين وحالة جديدة من الضبابية التي تكتنف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على التفاؤل الناجم عن التقدم المحرز في المحادثات التجارية بين الص

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