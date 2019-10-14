مجلس بغداد يصوت على محمد جابر العطا محافظا لبغداد

2019/10/14 | 12:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداد صوت مجلس محافظة بغداد، اليوم الاثنين، على اختيار محمد جابر العطا، محافظا جديدا للعاصمة، خلفا للمحافظ المستقيل، فلاح الجزائري.

وقال مصدر في حديث لـ “كلكامش برس” ان “جلسة اختيار محافظ بغداد الجديد، تمت بحضور جميع اعضاء مجلس المحافظة، وتم التصويت خلالها على عضو مجلس المحافظة عن ائتلاف دولة القانون، محمد جابر العطا، محافظا جديدا، فيما تمت التصويت على علي العيثاوي نائبا فنيا للمحافظ، بعد اقالة النائب الفني السابق بتهم فساد”.

وكان محافظ بغداد فلاح الجزائري قد قدم استقالته قبل اسبوعين من الان لاسباب صحية وشخصية، حسب تعبيره.

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