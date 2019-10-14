أول تعليق للرئيس التركي على تحرك الجيش السوري للحدود

2019/10/14 | 12:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} علق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاثنين، لأول مرة على انتشار الجيش السوري على الحدود، وذلك بعد ساعات من إعلان قوات سوريا الديمقراطية أنها توصلت لاتفاق مع دمشق لمساعدتهم على صد التوغل التركي.

وقال أردوغان: "إنه لا يعتقد أنه ستكون هناك مشاكل في كوباني (عين العرب) وإن {الرئيس الروسي فلاديمير} بوتين أبدى نهجا إيجابيا".ووصف الرئيس التركي الانسحاب الأميركي من سوريا بالخطوة "الإيجابية".وأضاف أردوغان أن القوات التركية وقوات المعارضة السورية الموالية لها تستعد لشن هجوم على مدينة منبج السورية الكردية، قائلا: "نحن على وشك تنفيذ قرارنا بشأن منبج".وأوضح أن هدف تركيا هو إعادة المدينة إلى السكان العرب، الذين قال إنهم "سكانها الشرعيون".ويأتي ذلك بعد أن انتشر الجيش السوري قرب الحدود مع تركيا، الاثنين، بعد ساعات من إعلان قوات سوريا الديمقراطية الاتفاق مع دمشق.ويعد الإعلان عن اتفاق بين الأكراد السوريين وحكومتهم تحولا كبيرا في التحالفات التي جاءت بعد أن أمر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بسحب جميع قوات بلاده من منطقة الحدود الشمالية وسط فوضى تتفاقم.وينذر هذا التحول بصراع محتمل بين تركيا وسوريا، ويثير شبح عودة داعش بعد أن تخلت الولايات المتحدة عن أي نفوذ متبق لها في شمال سوريا إلى الرئيس بشار الأسد وحليفته الرئيسية روسيا.انتهى

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