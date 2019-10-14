أكثر من 3 ملايين زائر توجهوا من ايران الى العراق لغاية الآن

2019/10/14 | 12:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلن مساعد وزير الداخلية للشؤون الامنية والشرطية رئيس لجنة الاربعين المركزية في ايران، حسين ذوالفقاري، بان اكثر من 3 ملايين زائر من زوار اربعينية الامام الحسين {ع} توجهوا عبر المنافذ الحدودية الاربعة من ايران الى العراق لغاية الان.

وقال ذوالفقاري في تصريح له خلال اجتماع لجنة الاربعين في محافظة ايلام غرب ايران، ان اكثر من 3 ملايين زائر عبروا الى العراق عبر المنافذ الحدودية الاربعة لغاية الان.واكد بانه لم تكن هنالك اي مشكلة امنية واضاف، اننا نقوم حاليا باجراء مشاورات مع المسؤولين العراقيين المعنيين بشان عودة مليوني زائر ايراني موجودين الان في العراق.واوضح بانه لغاية مساء الاحد خرج 3 ملايين و 86 الف زائر من ايران الى العراق للمشاركة في مسيرة الاربعين وزيارة العتبات المقدسة وقال، ان مليونا و 100 الف منهم عادوا الى البلاد لغاية الان.انتهى

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