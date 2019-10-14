وزير الطاقة الإماراتي: نتعاون مع روسيا لشراء وقود نووي روسي

2019/10/14 | 12:12

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الاقتصاد نيوز ـ بغداد

نقلت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) عن وزير الطاقة والصناعة سهيل المزروعي قوله، الاثنين، إن الإمارات تتعاون مع روسيا لشراء وقود نووي روسي.

وقال المزروعي "هناك تعاون بين البلدين لشراء الوقود النووي الروسي وذلك في إطار برنامج الإمارات السلمي للطاقة النووية".

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