اتحاد كرة اليد يوافق على انسحاب النجف من الدوري ويؤجل انطلاقه بعد زيارة الاربعين

2019/10/14 | 12:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وافق الاتحاد العراقي المركزي لكرة اليد على طلب نادي النجف باعتذار فريقه بكرة اليد من المشاركة في منافسات الدوري الممتاز للموسم الحالي .

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