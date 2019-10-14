الداخلية : تدمير وكرين لداعش في جزيرة تكريت

2019/10/14 | 12:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، تدمير وكرين لداعش كان يتخذها العناصر الأرهابية كملاذ آمن لهم في جزيرة تكريت.

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