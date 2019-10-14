امريكا تحث اقليم كوردستان على عدم الاعتماد على النفط فقط في تأمين ايراداتها

2019/10/14 | 12:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ حث القنصل العام الامريكي في اربيل ستيفن فاجن يوم الاثنين حكومة اقليم كوردستان على تنويع مصادرها الاقتصادية وعدم الاعتماد على النفط فقط في تأمين الايرادات العامة.

وقال فاجن في كلمة له خلال مؤتمر تحت شعار "الاستقرار والسلام" المنعقد في العاصمة اربيل ان "الاعتماد على القطاع الخاص يقلل من مصروفات الحكومة وبالمقابل تستطيع الحكومة ايضا ان ترفع مستويات الدخل".

واردف قائلا ان "امريكا تدعم الجهود المبذولة من حكومة اقليم كوردستان في تطوير القطاع الاقتصادي وكذلك تدعم مساعيها في مشروع الاصلاح"، داعيا حكومة الاقليم الى عدم الاعتماد على النفط كرافد وحيد للاقتصاد.

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