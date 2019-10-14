الديوانية تعطل الدوام الرسمي من يوم غد إلى السبت المقبل

2019/10/14 | 12:23

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بغداد اليوم-بغداد

أعلن مجلس محافظة الديوانية، الإثنين، تعطيل الدوام الرسمي من يوم غد إلى السبت المقبل.

وذكر المكتب الاعلامي للمجلس، أن الأخير "أعلن عن تعطيل الدوام الرسمي الخاص بالزيارة الأربعينية، اعتباراً من يوم غد الثلاثاء ولغاية يوم السبت".

بغداد اليوم- بغداد

كشف مصدر سياسي كردي، الإثنين، عن رسالة أوصلها رئيس اقليم كردستان، نيجرفان بارزاني، للحكومة التركية، حذرها فيها من تضرر المصالح التركية بكردستان نتيجة اجتياح الشمال السوري.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن &q

بغداد اليوم- بغداد

اتهم رئيس مجلس الوزراء السابق، حيدر العبادي، الاثنين (14 تشرين الأول 2019)، الحكومة الحالية بتهريب مسؤولين اثنين، كانا معتقلين لديها، فيما أشار الى حاجة العراق لنظام يكافح الفساد.

وقال العبادي في حوار صحفي، تابعته (بغداد اليو

بغداد اليوم- متابعة

قال رئيس مجلس الوزراء السابق، حيدر العبادي، الاثنين (14 تشرين الأول 2019)، إن مسؤولين سابقين، لا يتسلمون مناصب الآن، لديهم المئات من الحمايات الشخصية.

وقال العبادي في حوار صحفي، تابعته (بغداد اليوم): "ممكن أن أشير

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